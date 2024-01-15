Начинается капитальный ремонт в поликлинике Армизонской районной больницы

В поликлинике Армизонской районной больницы вскоре начнутся работы по проведению капитального ремонта. В здании поликлиники, которое было построено еще в 1980 году, строители приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети, благоустроят территорию.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, соответствующие документы подписаны, ремонт начнется до конца месяца. Пока длятся ремонтные работы, врачи будут принимать пациентов в административном корпусе и стационаре.

«Мы стремимся создать для наших пациентов комфортные условия и обновленную инфраструктуру, чтобы повысить уровень обслуживания и улучшить качество медицинской помощи. По завершении работ здание будет оснащено новым медицинским оборудованием и мебелью», – отметил главный врач областной больницы № 4 Александр Синельников.

Инфраструктуру лечебных учреждений в Тюменской области совершенствуют благодаря программе «Модернизация первичного медицинского звена» национального проекта «Здравоохранение». Только в Армизонском районе уже проведен капитальный ремонт в детском отделении и женской консультации.

«Также в рамках программы мы поставляем медицинское оборудование и санитарный транспорт в районные больницы. И эта работа продолжится. По решению Президента России программа модернизации первичного звена здравоохранения будет продлена», – сообщил глава региона Александр Моор.