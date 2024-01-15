В Тюменской области готовят кадры для здравоохранения со школьной скамьи

В тюменской Областной больнице № 24 (с. Ярково) несколько лет назад начали вести профориентационную работу со школьниками. Сначала для них проводили встречи и различные интерактивные игры, а с прошлого года в план работы с учащимися включили цикл экскурсий по медучреждению. О работе в этом направлении рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Школьников встречали главный врач областной больницы Азат Кинчагулов и специалисты клинико-диагностической лаборатории. Главврач рассказал ребятам о больнице и поделился планами на будущее, объяснил, что такое программа целевого обучения, и какие специалисты необходимы для медучреждения.

Старшеклассники посетили клинико-диагностическую лабораторию, где смогли почувствовать себя в роли лаборантов. Они с интересом рассматривали под микроскопами различные биоматериалы, знакомились с медицинским оборудованием, закрепляли азы биологии.

Как отметила преподаватель биологии Тамара Осинцева, сопровождающая школьников, впечатления от экскурсии остались незабываемые: «Ребятам очень понравилось! Было интересно, познавательно и доступно в понимании. По окончанию экскурсии в КДЛ у нас уже появились пять желающих связать свою профессиональную жизнь с медициной. С нетерпением будем ждать следующих приглашений».

В этом году для учащихся запланированы экскурсии в структурные подразделения больницы №24 и мини-лектории по оказанию первой медицинской помощи.