Причинами роста числа алкоголиков в России стали пандемия, социально-экономические трудности и усиление геополитических противостояний

В 2022 году аналитики заметили рост числа людей с диагнозом «алкогольная зависимость»: в прошлом году 54,2 тысячи человек страдали от этого расстройства. Если до этого число алкоголиков уменьшалось, то в 2022 году динамика изменилась. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Эксперты посчитали, что причиной росту числа россиян с таким диагнозом послужили пандемия, социально-экономические трудности и усиление геополитических противостояний. Однако данные Росстата, по мнению специалистов, неполные: статистика отражает только пациентов, которые обратились в наркологические диспансеры. Однако много людей обращаются за помощью в негосударственные учреждения, не попадая в официальную статистику.

Кроме того, в учет не попали люди с проблемами с употреблением алкоголя, но без зависимости.