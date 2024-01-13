В селе Краснодарского края после скандального празднования Нового года полетели головы

Дали фору знаменитой голой вечеринке Ивлеевой: в селе Шабельское Краснодарского края отметили Новый год так, что вся культурная сфера населенного пункта отправилась на выход.

Как передает news.ru, дело было в сельском доме культуры, где 31 декабря давали новогоднее представление «Чудеса там, где в них верят», во время которого артист в роли Деда Мороза среди прочего изобразил половой акт со Снегурочкой. Видео пикантного представления тут же утекло в интернет и добралось до руководства региона. То отреагировало моментально — и все организаторы шоу, актеры, а заодно и директор учреждения написали заявления об увольнении.

Особо отмечается, что в афише представления был указан возрастной порог, не предполагавший нахождения в зрительном зале детей.