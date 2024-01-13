Профессиональный праздник отмечают российские СМИ

Отечественные СМИ отмечают сегодня свой профессиональный праздник: 13 января — День российской печати. Именно в этот день в 1703 году вышел в свет первый номер газеты «Ведомости», созданной по указу Петра I, который, кстати, на первых порах принимал деятельное участие в ее создании — от отбора материалов до корректуры.

В январе 1870 года случилось еще одно знаменательное событие для СМИ — в почтовых учреждениях начали оформлять подписку на периодические издания.

После октябрьской революции 1917 года праздник поменял дату на 5 мая, день выхода первого номера газеты «Правда», а в самом конце 1991-го было решено вернуть историческую дату 13 января, которая отныне и является официальным праздником отечественных средств массовой информации.