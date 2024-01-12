Практики Тюменской области входят в число лучших в стране

Тюменская область на третьем месте среди регионов России по количеству практик, опубликованных на платформе «Смартека». В 2023 году регион пополнил сервис Агентства стратегических инициатив 25 лучшими практиками.

Среди них проект, запущенный по поручению губернатора Александра Моора на площадке Инвестиционного агентства Тюменской области – Проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов. Эксперты АСУ рекомендуют тюменскую практику для внедрения в других субъектах страны.

Еженедельно в формате видеоконференцсвязи проходят заседания, в которых принимают участие отраслевые органы власти, муниципалитеты, федеральные ведомства, ресурсоснабжающие организации. 45 заседаний Проектного офиса состоялось в 2023 году, на них было рассмотрено 507 вопросов.

Эффективность работы Офиса отмечает генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов: «Системный поход позволяет оперативно решать вопросы, которые возникают у представителей бизнеса в процессе реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области. Практика Проектного офиса значительно усилила эффективность «зеленого коридора» и принципа работы в системе «одного окна» для предпринимателей. Оперативно решая вопросы, возникающие у инвестора, мы помогаем проекту реализоваться в максимально короткие сроки».