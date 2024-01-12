Тюменским школьникам создают комфортные условия для учебы

В Тюменской области успешно реализуется региональный проект «Модернизация школьных систем образования». Он предусматривает капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций с привлечением средств федерального бюджета. За 2023 год все мероприятия в рамках проекта выполнены в полном объеме.

Так, в прошедшем году был завершен комплексный капитальный ремонт в двух школах области: в Дубровинской школе Ярковского района и в школе № 62 города Тюмени. Ремонт в зданиях школ выполнялся в течение 2022-2023 годов. В это время ученики были распределены по другим образовательным учреждениям, а новый учебный год встретили в своих отремонтированных школах. В рамках регионального проекта в 2022 году были отремонтированы еще три школы области.

При проведении капитального ремонта на объектах, включенных в программу «Модернизация школьных систем образования», качество работ контролировалось членами штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта и оснащения, действующему в составе общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области.

В 2022-2023 годах за счет средств регионального бюджета выполнен капитальный ремонт в 28 школах региона, благодаря чему более 25 тысяч учеников обучаются в обновленных комфортных зданиях.