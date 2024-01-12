В Тюменском районе начали производить штукатурку без добавления цемента

В Тюменской области продолжается активная работа по созданию продуктов, способных заменить импорт. Региональные власти оказывают поддержку инициативам местных предпринимателей.

Так, на Винзилинском заводе керамзитового гравия поставили задачу наладить производство новых видов продукции, являющихся аналогами импортных. Каталог предприятия включает в себя более 100 единиц продукции. Здесь запустили производство известковых штукатурных смесей. До сих пор чистые штукатурные растворы, без добавления цемента, производили только зарубежные фирмы.

В работу по импортозамещению включаются и тюменские предприятия нефтесервиса. Так, завод «СибБурМаш» производит инновационное оборудование для нефтегазового комплекса. Специалисты завода активно участвуют в научных исследованиях в сфере импортозамещения. Ими было подобрано отечественное сырье для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками и налажено собственное производство независящее от импорта. До этого сырье покупали в США, Голландии или Китае. Разработка «СибБурМаша» по техническим характеристикам не только не уступает западным аналогам, но и превосходит их.