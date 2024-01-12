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​Тюменская область вошла в топ регионов РФ с активной культурной жизнью

Тюменская область заняла четвертое место рейтинга минкультуры

​Тюменская область вошла в топ регионов РФ с активной культурной жизнью
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область заняла четвертое место рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 2023 год. Министерство культуры РФ опубликовало итоги прошедшего года на платформе «PRO.Культура.РФ».

Рейтинг информационной активности культурной жизни регионов составляют с 2016 года для оценки деятельности учреждений культуры. Он показывает, насколько эффективно учреждения культуры информируют жителей о новых выставках, концертах, фестивалях и других событиях.

Как сообщают в департаменте культуры Тюменской области, в рейтинге участвуют все регионы России, поделённые на три группы зависимости от численности населения. Среди 32 субъектов, относящихся ко второй группе регионов с населением 1-2 млн, лидерами стали Белгородская, Рязанская, Ярославская области и Чеченская Республика, а также Тюменская область, которая поднялась в 2023 году с 5 на 4 место.

«В этом году мы улучшили свой прошлогодний результат и видим точки роста. Рейтинг учреждений прозрачный, имеет чёткие показатели, поэтому является хорошим инструментом, позволяющим нам легко оценить уровень активности работы учреждений культуры по информированию граждан о мероприятиях культурной жизни, а следовательно, повысить его», – отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.


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12 января в 18:05, просмотров: 282, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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      }
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  }
}
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