Обучение в российских вузах может подорожать на 10-12%

Стоимость платного обучения в российских вузах может увеличиться на 10-12% в 2024-2025 учебном году. Об этом президент Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов сообщил «Известиям».

По его словам, подорожание связано с несколькими факторами. В их числе - увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение, повышение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, а также рост зарплат педагогам-специалистам.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10-12%», – отметил Зернов.