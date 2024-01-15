Ежегодный сбор “Ассоциации партнеров Брусники” пройдет 31 января

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Строители и отделочники региона соберутся на презентацию «Ассоциация партнеров Брусники». Мероприятие пройдет 31 января в 15:00 по адресу г. Сургут, бульвар Свободы, 1 (вход по предварительной регистрации ). Онлайн-трансляция будет проходить на платформе YouTube.

Цель презентации - приобрести новых партнеров в регионе и привлечь их к строительству новых проектов. Брусника ежегодно увеличивает объемы строительства и заинтересована в новых подрядных организациях, выполняющих все виды строительных работ: от земляных до чистовой отделки.

В Сургуте девелопер возводит кварталы «Новин», и «Гудзон», а «Дом на Комсомольском» уже сдан. На очереди - первый в ХМАО проект КРТ на ул. Артёма, где Брусника планирует возвести 4 дома общей площадью 61 тысяча квадратных метров.

На презентации представители девелопера расскажут о подходе компании к строительству, перспективных проектах, а еще ответят на вопросы участников. После презентации участники смогут пройти экспресс-регистрацию, чтобы начать работать с Брусникой.

В поиске новых подрядчиков Брусника ориентируется на компании, которые любят свое дело, отвечают за результат и стремятся делать работу лучше. Качество работы в определенной нише для девелопера важнее размера и количества оказываемых услуг. Внимание к деталям как ключевой принцип компании проявляется и в работе с подрядными организациями.

Для того, чтобы стать участником мероприятия онлайн или офлайн, необходимо заполнить и отправить короткую электронную форму.

Справка: «Ассоциация партнеров» работает в Бруснике с 2016 года и включает более 350 подрядных организаций. Её идея – объединение успешных компаний в профессиональное сообщество для обмена опытом, знаниями и технологиями.

Стать подрядчиком Брусники: https://surgut.brusnika.ru/tender/

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