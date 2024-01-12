В декабре нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 650 млрд рублей

За декабрь 2023 года нефтегазовые доходы бюджета составили 650,5 млрд рублей и оказались на 199,9 млрд рублей ниже прогноза. Дефицит связывают с корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений, сообщили в пресс-службе Минфин России.

С 15 января ведомство возобновит продажу юаней и золота по бюджетному правилу. «Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд рублей», − говорится в сообщении ведомства.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2024 года в размере 130,8 млрд рублей.