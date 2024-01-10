Полпред УрФО провел совещание по обеспечению населения теплоснабжением

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором подвел итоги работы оперативных служб Уральского федерального округа в новогодние праздники и поставил задачи на ближайший период.
Полпред отметил, что праздничные дни прошли в целом спокойно, штатно. Власти регионов УрФО принимали меры в тех случаях, когда имели место точечные инциденты.
Владимир Якушев подчеркнул, что впереди двухнедельный период низких температур, а это – серьезное испытание для сетей. Полпред поручил региональным властям держать на личном контроле вопросы бесперебойного снабжения потребителей.
«Все службы должны четко выполнять регламенты, определяющие их действия при нештатных ситуациях в сфере теплоснабжения», – резюмировал полпред.
Когда изношенность коммунальных сетей в Югре достигает 70%. Сургут исключение потому что здесь некогда работали профессионалы, такие как Николай Гришков, Вячеслав Новицкий, Александр Сидоров и другие, которые провели реформу ЖКХ в своё время не бумаге, а перерыли весь Сургут, чтобы привести магистральные тепловые сети согласно новым передовым технологиям для бесперебойной работы. Работали бы и дальше, но Округ забрал все деньги под себя. Все что успели- это то, что все сети принятые от ведомств привели в порядок. На это ушло целое десятилетие. В 2010 году мэр города Александр Сидоров, уходя с поста Главы города, вручил город своему преемнику Дмитрию Попову со слова «городская машина на полном ходу». И там ещё добавил, что только надо «подливать масло» и «заправлять топливом».
Что касается других муниципалитетов Югры трудно сказать что там творится, но ежегодные резонансные аварии на сетях теплоснабжения происходят как по графику.
В прошлом году полыхнул Мегион, в этом году полыхнув Советский. Кто следующий?
Что же можно ждать хорошего, если на модернизацию ЖКХ было выделено из бюджета округа в 2023 году 300 млн рублей, а на 2024 год запланировано 1,2 млр рублей.
Можно конечно подавать заявки на федеральные деньги на модернизацию ЖКХ, но деньги из федерального центра придут, тогда «когда на горе рак свистнет».
Поэтому главные задачи любого муниципалитета после окончания каждого отопительного сезона - это подготовка к работе в очередной осенне- зимний период. Все три-четыре месяца, отбросив всякие клумбочки и посадки цветочков, надо тупо вскрывать проблемные участки теплоснабжения и менять тупо трубы. Конечно нужен мониторинг тепловых сетей. Конечно нужны деньги. Нет денег нужно брать кредит и проводить модернизацию тепловых сетей.
«Нет у революции начала -нет у революции конца».
Вернее «нет у модернизации ЖКХ начала- нет у модернизации ЖКХ конца. Юрий Важенин как-то заметил, что вся работа на магистральных газопроводах- это подготовка к работе в осенне- зимний период. Вечная подготовка к работе в осенне- зимний период.
Если бы в муниципалитете Мегиона и Советского, впрочем как и любом другом муниципалитетами Югры при входе в здание ГА висел плакат :
«Главная задача муниципалитета- подготовка к работе в осенне- зимний период»,
или «Мэр! А что ты сделал для подготовки к работе в зимний период?»
Тогда возможно полпреду УрФО Владимиру Якушева не пришлось бы говорить, сегодня в разгар аномальных холодов, что «главная задача на период холодов- обеспечение потребителей тёплом».
Главная задача обеспечить потребителей тёплом и горячей водой это весь отопительный сезон. Затем можно недельку расслабиться и начать подготовку к очередному отопительному сезону.
К сожалению, у многих пока это не так.