Россияне несанкционированно выходят и выезжают на лед

Сотрудники ГИМС МЧС России с начала года обнаружили свыше 2 тысяч мест массового выхода на лед. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«В этом году уже выявлено более 2 тысяч мест массового выхода и более 100 несанкционированнных мест выезда техники на лед. Всего сейчас в регионах функционируют 119 зимников и 662 ледовые переправы», - рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

На ледовых переправах и в местах массового выхода на лед с россиянами проводят беседы. Спасатели напоминают людям, что пересекать замерзшие водоемы можно только по организованным переправам, соблюдая при этом требования установленных знаков.