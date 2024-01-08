Нашумевшая «Барби» стала одним из победителей «Золотого глобуса»

В Беверли-Хиллз состоялась 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Триумфатором премии стал фильм «Оппенгеймер». Он одержал победу сразу в пяти номинациях: «Лучший драматический фильм», «Лучший режиссер» (Кристофер Нолан), «Лучший актер в драматическом фильме» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), «Лучшая музыка к фильму».
Нашумевший фильм «Барби», который в ушедшем году называли одним из главных соперников «Оппенгеймера», получил две награды: «Лучшая песня к фильму» и «Лучший кассовый фильм».
Лучшей актрисой в драматическом фильме стала Лили Гладстон ( «Убийцы цветочной луны»), а лучшей актрисой в комедии/мюзикле - Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные».
Список победителей премии «Золотой глобус» выглядит так:
Лучший режиссер: Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер»
Лучший комедийный фильм: «Бедные-несчастные»
Лучший кассовый фильм: «Барби»
Лучший актер в драматическом фильме: Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса в драматическом фильме: Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»
Лучшая актриса в комедийном фильме: Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший актер в комедийном фильме: Пол Джиаматти, «Оставленные»
Лучшая женская роль второго плана: Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни-Младший, «Оппенгеймер»
Лучший сценарий: Жюстин Трие, «Анатомия падения»
Лучший фильм не на английском языке: «Анатомия падения»
Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»
Лучшая музыка к фильму: «Оппенгеймер»
Лучшая песня к фильму: Билли Айлиш, What I Was Made For?, «Барби».