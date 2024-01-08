Задержки поставок курятины в магазины в российских регионах объяснили морозами

Отсутствие охлажденной курятины в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в ряде российских регионов связано с сильными морозами и снегопадами. Об этом сообщили в пресс-службе компании X5 Group, которая владеет тремя торговыми сетями.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», – отметили в X5 Group, заверив, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется.

В новогодние праздники на нехватку курятины пожаловались жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и других регионов. Продукты отсутствовали в некоторых магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток».