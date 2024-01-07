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В России ввели ГОСТы для курьеров, доставки еды и товаров

К доставке еды и товаров в России появились новые стандарты

В России ввели ГОСТы для курьеров, доставки еды и товаров
Фото: ru.freepik.com

В России утвердили ГОСТы, определяющие требования к доставке товаров и готовой еды. Документ вступит в силу с мая 2024 года, пишут «Известия».

Согласно новым условиям, курьерам необходимо доставлять товары в условиях, гарантирующих их качество, исключающих загрязнение и порчу. Сумки для перевозки пищи должны быть защищены от пыли, грязи и животных. Кроме того, в них не могут находиться личные вещи курьера.

Кроме того, с 1 декабря 2023 года Росстандарт утвердил требования на услуги доставки товаров розничным покупателям. Так, организации обяжут хранить данные только на сервере российской компании, операторы могут требовать деньги за доставку, даже если человек отказался от товара. Кроме того, в прошлое должны уйти ситуации, когда покупателям не обеспечивалась возможность осмотра товара на наличие повреждений.

От курьеров же будут требовать знание города, прохождение инструктажа и наличие прав, если работа проходит на транспорте. Цель введения стандартов — упорядочить деятельность в сфере доставки, повысить грамотность потребителей и защитить права всех сторон, отмечают в Росстандарте.


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07 января в 13:41, просмотров: 924, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
07 января в 14:42
Ну да. Вводят ГОСТы то на самогоноварение, то на курьеров. Осталось только ввести ГОСТ на содержание бродчих собак в приютах. Дальше ввести ГОСТ на раздельный сбор мусора. Ввести ГОСТ на частную охранную деятельность, ввести ГОСТ для парикмахеров, ввести ГОСТ на содержание лиц в «местах не столь отдалённых», ввести ГОСТ на изготовление Шаурмы и так далее. Будучи студентом машиностроительного техникума нас учили, что ГОСТы определяют все в машиностроении, начиная с ГОСТ на шрифты на чертежах. Тогда страна производила все, начиная от гвоздя до космических аппаратов. Все производилось согласно Государственному Общесоюзному Стандарта . А все остальное, к примеру производство самогона определялось УК. Курьер имел должностную инструкцию, где все было прописано (много чести прописывать его обязанности в ГОСТ). А бродячих собак без ГОСТ согласно решения местных органов власти тупо отстреливали. И экономика страны занимала второе место в мире после США. Потому что был ГОСТ для промышленности и никаких ГОСТов самогона и курьеров. Маразм крепчает.

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    string(3) "133"
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    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        bool(false)
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}
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