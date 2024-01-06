В Тюмени между водителями произошел вооруженный конфликт: есть пострадавшие

В Тюмени случилась перестрелка между водителями, инцидент попал на камеру видеодомофона. На кадрах видно, как мужчина пытается уехать от своих вооруженных оппонентов, однако преследователи загнали его в тупик. Чтобы избежать расправы, пострадавший протаранил несколько припаркованных авто, но один из участников потасовки достал оружие и начал стрелять. Ему удалось попасть по потерпевшему.

Делом уже заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил докладывать ему о ходе расследования.

«В социальных медиа сообщается, что в Тюмени между мигрантами произошел конфликт, в ходе которого ранение получил один из его участников. Мужчине оказывается медицинская помощь. По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Принимаются меры к розыску остальных участников происшествия», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.