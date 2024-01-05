Две российские картины собрали по миллиарду рублей на праздники

Сразу две российские картины показали хорошие результаты в кинотеатрах в первые же дни нового года: «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали по миллиарду рублей, сообщает sostav.ru. Первым этого показателя достиг сиквел «Холопа» — на это ему потребовалось три первых дня года. На четвертый день тот же результат показали «Бременские музыканты».

Напомним, что в прошлом году рекордсменом был «Чебурашка»: подобно второму «Холопу», свой первый миллиард странный ушастый зверь заработал за три дня.

Интересно, что, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, только за 1 января сборы отечественного кинопроката превысили 600 миллионов рублей.