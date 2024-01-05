Специалисты Роспотребнадзора посоветовали квашеную капусту для оздоровления

Ценное блюдо для тех, кто после новогодних праздников
всерьез займется оздоровлением, — квашеная капуста: о ней рассказали специалисты
окружного управления Роспотребнадзора. «Процесс квашения схож с закваской
йогурта или кефира, — объясняют они. — Бактерии превращают сахара,
содержащиеся в овоще, в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную
капусту полезной для диабетиков, поскольку помогает контролировать уровень
глюкозы. Сама молочная кислота весьма полезна. Она подавляет размножение
вредных микроорганизмов в кишечнике, а также ускоряет усвоение пищевых веществ
и выведения токсинов».
Таким образом, квашеная капуста снижает уровень «вредного» холестерина и тем самым помогает оставаться здоровыми сосудам, предотвращая образование атеросклеротических бляшек.
Оздоровлению способствует и тот факт, что продукт богат целым букетом витаминов — витамином А, C, кальцием, марганцем, калием.