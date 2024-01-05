Специалисты Роспотребнадзора посоветовали квашеную капусту для оздоровления

Ценное блюдо для тех, кто после новогодних праздников всерьез займется оздоровлением, — квашеная капуста: о ней рассказали специалисты окружного управления Роспотребнадзора. «Процесс квашения схож с закваской йогурта или кефира, — объясняют они. — Бактерии превращают сахара, содержащиеся в овоще, в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной для диабетиков, поскольку помогает контролировать уровень глюкозы. Сама молочная кислота весьма полезна. Она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике, а также ускоряет усвоение пищевых веществ и выведения токсинов».



Таким образом, квашеная капуста снижает уровень «вредного» холестерина и тем самым помогает оставаться здоровыми сосудам, предотвращая образование атеросклеротических бляшек.

Оздоровлению способствует и тот факт, что продукт богат целым букетом витаминов — витамином А, C, кальцием, марганцем, калием.