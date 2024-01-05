За миллиардом рублей, выигранным в лотерею, до сих пор никто не пришел

В Тюмени не могут найти новоявленного миллиардера — местного жителя, который выиграл крупный приз в новогодней лотерее, сообщает URA.RU. Имя его неизвестно, поскольку он до сих пор не связался с организаторами.

«Как правило, участники обращаются не сразу, — объясняют в пресс-службе лотереи. — Он может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть».