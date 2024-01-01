В России вступили новые правила ответственности за утилизации упаковки

В России производители и импортеры упаковки товаров будут отвечать за ее переработку. Новые правила вступили в силу с 1 января 2024 года, сообщает «ТАСС». Производители могут привлечь уполномоченные компании или заплатить экологический сбор.

«За вывоз и захоронение миллионов тонн неперерабатываемой упаковки платят частные лица, а не компании, создающие огромные горы мусора. По новым правилам сборы будут взиматься по принципу «загрязнитель платит». Собранные средства мы направим на расширение существующих и создание новых мощностей по переработке отходов. Это поможет нам быстро снижать объемы захоронения: если сегодня на полигоны уезжает до 80% твердых коммунальных отходов, то к 2030 году этот поток мы снизим до 50%», – рассказал изданию директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Планируется, что 2025 году производители будут отвечать за переработку 55% выпущенной упаковки, в 2026 году – 75%, а с 2027 года – за весь объем.

При этом заказать переработку упаковки можно будет на созданной электронной торговой площадке РЭО только у внесенных в перечень компаний-утилизаторов.