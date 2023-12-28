Мошенники придумали новую схему с кешбэком перед Новым годом

Мошенники в преддверии новогодних праздников придумали новую схему с кешбэком. Несколько подобных случаев уже выявили сотрудники МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Схема такая: мошенники представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают клиентам начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. «Под этим предлогом они просят назвать им платежные данные или коды из смс-сообщений, которые затем используют для хищения товара или денег», – рассказала Волк.

В полиции призвали россиян общаться с представителями маркетплейсов только через приложения площадок. Также нельзя сообщать никому реквизиты карты и какую-либо информацию о заказе.