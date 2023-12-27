Аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога, узнали «Известия»

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в стране. Согласно стандарту, теперь аниматорам нужно иметь профильное образование и предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГОСТ для проведения квестов для детей от 6 до 18 лет.

Также утвержденный стандарт запрещает использовать в квестах элементы, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие. Участники квестов имеют право в любой момент остановить игру. Актерам запрещается физическое взаимодействие с детьми.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что индустрия развлечений развивается, но правила безопасности этих мероприятий недостаточно отрегулированы. За последние годы в разных регионах России выявили около 9 тысяч нарушений при организации аттракционов и квестов.