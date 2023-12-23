Пассажирам авиакомпании Аэрофлот предложат перевозку животных в контейнерах

Аэрофлот начал тестировать перевозку животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Один путешественник может перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: Эконом, Комфорт, Бизнес. Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.

«Общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера — 50х30х30 см, полужесткого — не более 50х32х30 см. При этом переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательна специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнём безопасности. С более подробными правилами предоставления услуги можно ознакомиться на сайте», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ожидается, что новая услуга будет востребована у владельцев небольших животных и птиц, и сделает авиаперелеты с питомцами более комфортными.