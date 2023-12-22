Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Члены Совета Федерации одобрили закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Следующий этап — подписание документа президентом РФ Владимиром Путиным.

Поправки планируется внести в УК и КоАП. Ответственность устанавливается за публичное распространение фейков о добровольцах и за их дискредитацию. Также вводится наказание за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии, пишет ТАСС.

Наказание будет таким же, как за фейки об армии и за ее дискредитацию. По статье 207.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ - до 7 лет лишения свободы, по статье 284.3 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.

Законопроект внесли в Госдуму 22 сентября. Его авторами стали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, сенаторы Андрей Клишас, Сергей Перминов и др.