Причиной смерти девочки в поезде Тюмень – Адлер мог быть грипп А

12-летняя девочка умерла во время поездки в поезде Тюмень – Адлер. Она и еще 125 детей возвращались из лагеря. Об этом пишет телеграм-канал 112.

«12-летняя девочка потеряла сознание и скончалась. Группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались оказать помощь, но безуспешно. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды. В Саратовском Балашове группу уже ждали несколько бригад скорой помощи. Заболевших сняли с поезда в Саратовской области», – сообщили в «112».

Делом заинтересовались следственный комитет и прокуратура. Роспотребнадзор выявил у несовершеннолетних грипп А. Детей сняли с поезда и отправили в больницу.

«Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики», – заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.