Рис и кофе могут подорожать в России до 20%

В России с начала 2024 года вырастут на 5-20% отпускные цены на ряд продуктов, включая кофе, соки, рис, кондитерские изделия и молочную продукцию. Об этом ритейлерам сообщили производители и дистрибуторы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на направленные торговым сетям письма.

Так, Nestle поднимает цены на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия – на 8%, на готовые завтраки – до 9,5%. Производитель йогуртов Ehrmann планирует повысить цены на 5%. «Мултон партнерс» (ранее Coca Cola) сообщил о росте цен на безалкогольные напитки на 13%. А «Вимм-Билль-Данн» предупредил о подорожании в среднем на 4,9% молочной продукции, соков – на 16,1%.

«Агроимпорт» уведомил торговые сети об увеличении цен на рис на 22%. Кроме того, вырастет стоимость печенья «Любятово» на 6%, а Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7–14%.

Производители объяснили рост цен на кофе засухой в Бразилии. Аналогичная ситуация наблюдается с рисом - из-за неурожая Индия и Таиланд ограничили его экспорт.

В Минсельхозе отметили, что ситуация «находится на особом контроле министерства». Там пояснили, что изменение цен на отдельные продукты, которые не производятся в стране, зависит от изменения курса валют.