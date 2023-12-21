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Россиян предупредили о подорожании кофе и риса

Рис и кофе могут подорожать в России до 20%

Россиян предупредили о подорожании кофе и риса
Фото: ru.freepik.com

В России с начала 2024 года вырастут на 5-20% отпускные цены на ряд продуктов, включая кофе, соки, рис, кондитерские изделия и молочную продукцию. Об этом ритейлерам сообщили производители и дистрибуторы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на направленные торговым сетям письма.

Так, Nestle поднимает цены на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия – на 8%, на готовые завтраки – до 9,5%. Производитель йогуртов Ehrmann планирует повысить цены на 5%. «Мултон партнерс» (ранее Coca Cola) сообщил о росте цен на безалкогольные напитки на 13%. А «Вимм-Билль-Данн» предупредил о подорожании в среднем на 4,9% молочной продукции, соков – на 16,1%.

«Агроимпорт» уведомил торговые сети об увеличении цен на рис на 22%. Кроме того, вырастет стоимость печенья «Любятово» на 6%, а Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7–14%.

Производители объяснили рост цен на кофе засухой в Бразилии. Аналогичная ситуация наблюдается с рисом - из-за неурожая Индия и Таиланд ограничили его экспорт.

В Минсельхозе отметили, что ситуация «находится на особом контроле министерства». Там пояснили, что изменение цен на отдельные продукты, которые не производятся в стране, зависит от изменения курса валют.


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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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        int(1)
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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            [1]=>
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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      }
    }
  }
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