Первый на Урале проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открыт в Тюмени

На первом этаже Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева открылся первый в Уральском федеральном округе проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава департамента культуры региона Елена Майер и генеральный директор фонда Роман Карманов.

«Проектный офис, создание которого в Тюмени поддержало региональное правительство, должен способствовать созданию эффективной системы взаимодействия с Президентским фондом культурных инициатив и творческими командами-заявителями, а также увеличению конверсии одобренных заявок», — подчеркнула Елена Майер.

Проектный офис станет площадкой, где можно получить консультацию при оформлении заявок на участие в грантовых конкурсах ПФКИ, а также место объединения творческих людей.

«У нас нет обязательной программы открытия офисов. Открываемся в регионах, которые в этом заинтересованы. Место тоже имеет значение. В библиотеку люди будут приходить охотно. Творческое комьюнити возникнет именно здесь», – отметил Роман Карманов.

Офис будет работать по будням с 09:00 до 18:00, пятницу с 09.00 — 16.45, суббота и воскресенье выходной, тел.: (3452) 565-300 (добавочный 1221), адрес эл. почты: pfcitmn@ya.ru.