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​В Тюменской области внедряют новый стандарт использования инфраструктурных объектов культуры

Тюменский Совет по культуре подвел итоги работы за 2023 год

​В Тюменской области внедряют новый стандарт использования инфраструктурных объектов культуры
Фото: vk.com/depculture

Совет по культуре муниципальных образований региона при департаменте культуры Тюменской области подвел итоги работы за 2023 год. Мероприятие прошло под председательством главы Тобольского района Леонида Митрюшкина.

Итогами работы участников заседания поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она выделила одну из ключевых тем заседания: внедрение нового стандарта использования инфраструктурных объектов культуры. Вопрос находится на контроле у главы региона Александра Моора. По его поручению был проведен аудит пилотных объектов культуры и сформулированы критерии их эффективного использования, а также разработаны основные параметры стандарта.

По словам директора департамента, на Совете определили круг идей, которые позволят учреждениям культуры работать эффективнее. Среди них: развитие молодежных пространств и фестивальной деятельности; сотрудничество с волонтерами, НКО и бизнесом; внедрение новых форм работы, в том числе, семейных проектов; вовлечение жителей в проектирование культурных пространств.

Советом был рассмотрен вопрос развития Пушкинской карты, а также подведены итоги работы по сохранению историко-культурного наследия и воспитанию подрастающего поколения.

«Для себя целью культуры в Тюменской области определили высокий уровень удовлетворённости жителей и гостей региона сферой культуры и её узнаваемость за пределами области. Будем следовать ей!», – отметила Елена Майер.


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Сегодня в 19:14, просмотров: 152, комментариев: 0
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