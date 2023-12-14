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​Путин призвал поддерживать семьи с детьми на фоне заявлений о запрете абортов

Путин - о запрете абортов: «В этой области нужно действовать очень аккуратно»

​Путин призвал поддерживать семьи с детьми на фоне заявлений о запрете абортов
Фото: скрин видео "Прямая линия Владимира Путина"

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии также прокомментировал тему с абортами. В последнее время появилось много выступлений на эту тему - представители церкви и чиновники высказались за запреты абортов. На этом фоне в частных клиниках в регионах стали отказываться от проведения абортов.

«Что касается всяких запретов… я вспомнил об антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. К появлению суррогатов, увеличению жертв отравлений. Здесь, в этой области, тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви, другой у нее быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека. Но в то же время государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали решения в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдать», - заявил Путин.

По его мнению, решение проблемы лежит в нескольких плоскостях. «Первая - это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых, безусловно, является большая семья. Это воспитание и женщин, и мужчин в том смысле, что ребенок - это дар Божий», - продолжил президент.

Также, по его оценке, надо заниматься первичным звеном здравоохранения: приводить в порядок женские консультации, родильные отделения в региональных больницах. И третье - продолжать работу по поддержке семей с детьми. «Это ипотека, субсидии, дальнейшее совершенствование всего инструментария, который разработан за последние годы», - заключил Владимир Путин.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 181, комментариев: 0
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