​Единый день консультаций для предпринимателей прошел в Тюмени

В Тюмени состоялся Единый день консультаций для предпринимателей. Собравшиеся подвели итоги 2023 года и поделились планами на 2024. Организатором Единых дней консультаций выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области.

В первой части мероприятия состоялось пленарное заседание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъекта. Участники рассмотрели результаты правоприменительной практики в сфере предпринимательской деятельности, а также изменения в законодательстве РФ, ожидающие в новом году бизнес-сообщество.

Вторая часть мероприятия была организована в форме консультационной площадки. В ней приняли участие 37 ведомств. Специалисты органов государственной и муниципальной власти, контрольно-надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций ответили на вопросы представители малого и среднего бизнеса. Консультации оказывали также общественные представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области.

Как сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков, изначально Единые дни консультаций проводились в Тюмени, но 2022 года было принято решение выезжать в муниципальные образования, чтобы не оставлять без внимания предпринимателей в районах.Он также отметил, что подобного формата мероприятий с участием такого количества ведомств, руководителей контрольно-надзорных органов, прокуратуры, депутатского корпуса нет ни в одном субъекте Российской Федерации.