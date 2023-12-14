В Тюменской области зарегистрировано 72 тысячи субъектов МСП

В Тюменской области наблюдается рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Рост подтверждают статистические данные. В январе 2021 года в регионе было зарегистрировано около 65 тысяч (64 766) субъектов МСП. Через год, в январе 2022, их число увеличилось на две тысячи (66 815). В этом году также зафиксирован рост – на текущий момент в Тюменской области зарегистрировано уже 72 тысячи субъектов МСП.

Также неуклонно растет и количество плательщиков налога на профессиональный доход – категория самозанятых. По статданным на декабрь этого года в налоговых органах зарегистрировались более 107 тысяч самозанятых (107274). Если сравнивать с предыдущими годами, то в декабре 2022 их было чуть более 70 тысяч (70105), а в 2021 году почти в 2,5 раза меньше (42527).

В Тюменской области для предпринимателей и инвесторов работают как федеральные, так и региональные меры поддержки. По словам губернатора Александра Моора, концепция господдержки бизнеса строится в первую очередь на запросах предпринимателей. Поддержка предпринимателей оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».