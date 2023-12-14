Путин: «Ситуация с яйцами без всякого сомнения будет улучшаться»

Проблема с ростом цен на куриные яйца в ближайшее время будет решена. Такое обещание в ходе прямой линии дал президент РФ Владимир Путин, комментируя жалобу пенсионерки Ирины Александровны на резко подорожавшие яйца.

«Я совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как с яйцами? Говорят, что все в порядке. Как в порядке? У граждан наших есть проблема, рост на яйцо курицы на 40% и на мясо куриное. Знаете, что произошло? У нас идет небольшое, но все же повышение доходов, уровня зарплаты. Спрос увеличился, а объемы производства нет. Это первое, а второе - вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, из Белоруссии», - сказал Путин.

По его словам, соответствующее решение было принято на днях, и «ситуация без всякого сомнения будет улучшаться».

Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц. Ожидается, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран и стабилизируют цены на яйца, которые за год подорожали до 40%.