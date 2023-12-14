Путин: реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%

Реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%, а рост реальных доходов населения составит около 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«Реальная зарплата вырастет на около 8%, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная, и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5% будет», - отметил глава государства.

По его словам, уровень безработицы сегодня в стране составляет 2,9%. МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18%.