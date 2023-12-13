В Тюмени прошел бизнес-форум «Мой бизнес. День знаний для предпринимателей». В нем приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, заместитель генерального директора Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства) Наталья Коротченкова и представители бизнес-сообщества региона.

На встрече обсудили возможности малого и среднего бизнеса, как поставщика крупнейших заказчиков. По данным регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства за 11 месяцев этого года объем закупок у малого и среднего бизнеса Тюменской области крупными компаниями с госучастием превысил 63,2 млрд рублей. Три тысячи компаний региона стали МСП-поставщиками крупнейших заказчиков.

Как сообщила Наталья Коротченкова, крупные госкомпании обязаны совершать у малых и средних компаний не менее 25% закупок от общего объема. На цифровой платформе МСП.РФ можно получить необходимую информацию о закупках.

Для МСП созданы программы «выращивания» потенциальных поставщиков, рассказала представитель Корпорации. У предпринимателей-участников программ появляются хорошие возможности нарастить компетенции, развить действующее производство, вплоть до заключения долгосрочных офсетных договоров.

Более 1,2 тыс. крупных госкомпаний с начала года стали заказчиками товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса Тюменской области. Также в 2023 году, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, наблюдается значительный прирост объема закупок у МСП у региональных заказчиков.