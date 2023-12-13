Тепличный комплекс «ТюменьАрго» станет самым крупным за Уралом

В деревне Нариманова Тюменской области 13 декабря открылась четвертая очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро». Тюменский комбинат станет самым крупным за Уралом – он будет производить 8 500 тонн овощей ежегодно, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

С вводом новой очереди площади выращивания тепличных овощей сельхозпредприятия составят почти 52 гектара. По объему выращиваемых овощей комбинат занимает первое место в Уральском федеральном округе.

Сейчас здесь производят огурцы, томаты, черри, но при этом сами теплицы, являются универсальными. Есть возможность выращивать в них и другие культуры, гибко реагируя на меняющийся потребительский спрос.

Тюменские огурцы и томаты востребованы жителями других регионов УФО и северных округов области. Теперь комбинат будет выращивать около 40 тысяч тонн овощей в год, что почти в 1,5 раза превысит потребность жителей области в овощах защищенного грунта. Это позволит наращивать экспорт без ущерба для внутриобластной потребности.

Губернатор Александр Моор побывал на торжественном открытии комплекса. Он отметил, что за восемь лет инвестор вложил в региональную экономику около 18 млрд рублей и создал в общей сложности 800 новых рабочих мест.

«Благодаря тюменским аграриям у сибиряков на столе круглый год полезные и вкусные овощи», – сказал глава региона.