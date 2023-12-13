В Сладковском районе Тюменской области состоялась сессия «Капитаны бизнеса. Развитие территорий»

13 декабря в Сладковском районе Тюменской области состоялась большая стратегическая сессия «Капитаны бизнеса. Развитие территорий». В центре внимания участников встречи – поиск идей по развитию предпринимательства, преобразованию общественных пространств и развитию муниципалитета.

Проект «Капитаны бизнеса» стартовал весной 2021 года и активно реализуется сегодня в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участниками стратегических сессий являются предприниматели, талантливая молодёжь, а также представители управленческой команды районов. В качестве капитанов выступают ведущие предприниматели Тюменской области, владельцы топовых компаний региона, управленцы высокого уровня. Вместе они работают над идеями инвестиционного развития муниципалитетов. Идеи, которые придумывают сами местные предприниматели, жители районов, активная молодежь, на стратсессии получают экспертную оценку, подробный анализ возможностей внедрения в экономику муниципалитетов.

В сессии, проходящей в Сладковском районе, активное участие принимает Инвестиционная команда региона. На площадке работают «Капитаны бизнеса»: Алексей Салмин – президент группы компаний «Автоград», Серго Степанян – директор дивизиона переработки «Арсиб Агро», Ольга Езикеева – президент ТПП ТО, Николай Пуртов – генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области, Алексей Мартын – генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области.