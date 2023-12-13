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В Тюменской области реализуется второй проект комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций

​В Тюмени введен в эксплуатацию жилой дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций

В Тюменской области реализуется второй проект комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Здание возведено в рамках комплексной застройки территории вдоль Московского тракта.

Застройщик «ИСБ-Девелопмент» ведет строительство четырех домов. Жилой комплекс рассчитан на 1 тысячу 127 квартир. Площадь первой очереди – 81 тысяча кв. метров.

В рамках механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ выделил застройщику льготный заем в размере 810 миллионов рублей. Денежные средства были направлены на проектирование и строительство котельной и коммунальных сетей.

Заместитель главы региона Сергей Шустов, посетивший торжественную церемонию ввода дома в строй, отметил, что это уже второй проект комплексной застройки, который реализуется в Тюменской области с применением инфраструктурных облигаций. В рамках первого проекта застройщик в микрорайоне Плеханово возводит 24 многоквартирных дома в ЖК «Домашний».Газовая котельная, инженерные сети и дороги построены на средства льготного займа.

Напомним, что Тюменская область стала первым регионом в России, где были сданы в эксплуатацию дома в проектах комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций. Доступные средства на начальном этапе позволяют застройщикам оперативно создавать надежную инфраструктуру для будущих жильцов.


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13 декабря в 23:20, просмотров: 128, комментариев: 0
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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  }
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