​В Тюмени введен в эксплуатацию жилой дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций

В Тюмени введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Здание возведено в рамках комплексной застройки территории вдоль Московского тракта.

Застройщик «ИСБ-Девелопмент» ведет строительство четырех домов. Жилой комплекс рассчитан на 1 тысячу 127 квартир. Площадь первой очереди – 81 тысяча кв. метров.

В рамках механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ выделил застройщику льготный заем в размере 810 миллионов рублей. Денежные средства были направлены на проектирование и строительство котельной и коммунальных сетей.

Заместитель главы региона Сергей Шустов, посетивший торжественную церемонию ввода дома в строй, отметил, что это уже второй проект комплексной застройки, который реализуется в Тюменской области с применением инфраструктурных облигаций. В рамках первого проекта застройщик в микрорайоне Плеханово возводит 24 многоквартирных дома в ЖК «Домашний».Газовая котельная, инженерные сети и дороги построены на средства льготного займа.

Напомним, что Тюменская область стала первым регионом в России, где были сданы в эксплуатацию дома в проектах комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций. Доступные средства на начальном этапе позволяют застройщикам оперативно создавать надежную инфраструктуру для будущих жильцов.