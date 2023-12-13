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​Первый этап Кубка России по зимнему плаванию прошел в Тюмени

250 спортсменов со всей России стали участниками первого этапа Кубка России по зимнему плаванию

​Первый этап Кубка России по зимнему плаванию прошел в Тюмени
Фото: admtyumen.ru

250 спортсменов со всей России стали участниками первого этапа Кубка России по зимнему плаванию. Состязания экстремалов прошли в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками соревнований были как представители региональных сборных, так и просто любители зимнего плавания, но в командном зачете учитывались только результаты тех, кто входит в официальную сборную региона. Тюменскую область представляли 15 человек – 11 тюменцев и 4 спортсмена из села Викулово.

Спортсменов ожидали заплывы вольным стилем, баттерфляем и брассом на дистанциях от 25 до 200 метров, а также эстафете. Победители и призеры были определены в личном и командном зачетах. По результатам командного зачета на первом месте – сборная Владивостока, второе заняла команда Тюменской области, третье – у сборной Мурманской области.

Спортсмен из Викулово Сергей Напреев одержал победу в личном зачёте по пяти дистанциям и, набрав 5028 очков, установил новый рекорд России. Он был признан лучшим пловцом первого этапа Кубка России среди мужчин.

Заместитель главы федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев отметил: «Тюмень всегда очень достойно организовывает соревнования, и эти не стали исключением. Несмотря на холодную погоду, все участники остались довольны. Наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки. Важно сказать отдельное спасибо тренеру сборной Тюменской области Святогору Борнобаеву за качественную подготовку наших спортсменов к соревнованиям».


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13 декабря в 23:17, просмотров: 128, комментариев: 0
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  }
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