Замещающие семьи Тюменской области обменялись опытом

В Тюменской области прошел IX Региональный форум замещающих семей. Помимо студий регионального центра «Семья», на базе которого проходил форум, во всех районах и городах области работали диалоговые площадки.

Форум замещающих семей проводится по инициативе департамента социального развития Тюменской области, координатором выступает региональный центр «Семья». Ежегодное мероприятие проводится в рамках реализации программы сопровождения замещающих семей. Ее целью является оказание профессиональной помощи в создании условий для полноценного развития и социализации приемного ребенка.

Для оказания всесторонней поддержки экспертами на форуме выступили представители региональных департаментов социального развития, труда и занятости, здравоохранения, специалисты органов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, эксперты Регионального центра «Семья».

В форуме принимали участие и семьи уже ставшие замещающими, и те, кто только задумался о приеме ребенка в семью. Участники обсудили детско-родительские отношения, кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в приемной семье, методики оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает региональный департамент соцразвития, в Тюменской области на учете состоят 5,9 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 95% из них воспитываются в семьях. В регионе в течение пяти лет количество детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 6%.