Правительство России одобрило обнуление пошлин на ввоз куриных яиц

Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц. Ожидается, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран и стабилизируют цены на яйца, которые за год подорожали до 40%.

С 1 января по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная льгота для ввозимых в Россию яиц из списка дружественных стран. «Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — цитирует РБК решение правительственной подкомиссии.

Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии, добавили в Минэкономразвития. До конца недели ожидаются первые поставки в страну яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции, уточнили в Минсельхозе. По оценке ведомства, эта мера позволит стабилизировать динамику цен в течение месяца.

По данным Росстата, куриные яйца в ноябре подорожали на 15,1%, сильнее остальных продуктов. В октябре цены на них выросли на 23,9%.

Жительница Сургута нашла в одном из магазинов города куриные яйца за 459 рублей. Свою проверку из-за роста цен на яйца проводит Управление Федеральной антимонопольной службы по Югре.

Повышение цен коснулось не только яиц. Ощутимо в ХМАО подорожали и другие продукты - огурцы, помидоры, виноград и чеснок.