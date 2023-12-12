У пассажира рейса «Москва – Тюмень» остановилось сердце

Врачи тюменской Областной клинической больницы № 1 спасли жизнь пассажиру самолета, летевшему авиарейсом Москва – Тюмень, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

В то время, когда самолет находился в полете на большой высоте, одному из пассажиров стало плохо. Мужчина примерно 40 лет начал задыхаться и показывать признаки сердечного приступа. Ситуация была критической и без медицинской помощи он мог умереть.

На борту самолета оказались врачи Областной больницы №1. Сердечно-сосудистый хирург отделения ренгенхирургических методов диагностики и лечения Руслан Рашидович Абдуллаев и врач-кардиолог кардиологического отделения №1 Ирина Михайловна Жилинская среагировали немедленно, начав оказывать пассажиру первую помощь.

Чтобы установить диагноз, специалистам понадобилось меньше минуты – оказалась, что у мужчины остановка сердца. Доктора срочно приступили к сердечной реанимации. Руслан Рашидович профессионально четкими ритмичными движениями провел непрямой массаж сердца и через четыре минуты сердце вновь забилось.

Вскоре после счастливого спасения пассажира самолет совершил экстренную посадку в Казани – там его уже встречала скорая реанимационная бригада.