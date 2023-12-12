В России вступил в силу закон о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд

В России вступили в силу правила сдачи загранпаспортов для граждан, которым временно ограничили право на выезд. Соответствующее постановление начало действовать с 11 декабря.

В течение пяти дней после уведомления об ограничении о выезде из страны россияне должны сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ. В их числе МВД, МИД, ФСБ или государственная организация, которая применила ограничение. Далее оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых остается в ведомстве.

Загранпаспорт возвращается обратно после отмены ограничения или истечения срока действия документа.

Подчеркнем, что выезд из страны запрещен подозреваемым и обвиняемым в уголовном преступлении, должникам, банкротам и военнослужащим, ограничен − имеющим доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией), работникам ФСБ и уволенным в течение пяти лет, а также тем, кто был призван на военную службу, добавил «Коммерсант».