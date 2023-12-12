Объявлен набор персонала для осуществления экскурсионного обслуживания выставки «Россия»

В связи с проведением Международной выставки-форума «Россия» (далее – Выставка), автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие» объявлен набор персонала для осуществления экскурсионного обслуживания выставки, направленной на демонстрацию главных достижений страны.

Выставка позволит участникам познакомится с современными технологическими разработками и научными открытиями из всех 89 субъектов страны.

В настоящий момент рассматривается возможность привлечения гидов-экскурсоводов из субъектов Российской Федерации как представителей престижной профессии для расширения региональной представленности и насыщения экскурсионной программы.

Также в рамках Выставки предусмотрено проведение мотивационной программы для гидов-экскурсоводов, включая поощрение фирменной брендированной продукцией от программы «Больше, чем путешествие» и подарки от партнеров.