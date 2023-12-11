В субботниках по очистке берегов приняли участие больше 12 тысяч тюменцев

Тюменская область добилась высоких результатов, принимая участие во Всероссийской акции «Вода России». Регион вошел в топ-20 из 89 субъектов страны. Эта экологическая акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В региональном департаменте недропользования и экологии рассказали, какие показатели были достигнуты в Тюменской области в рамках акции с апреля по октябрь текущего года. За это время было проведено более 490 мероприятий по очистке воды. В субботниках по очистке берегов приняли участие свыше 12390 человек. Более 480 километров составила протяженность очищенной береговой линии. Общий объем мусора, собранного участниками акции, – более 2090 кубометров.

Целью Всероссийской акции «Вода России» является активное привлечение внимания граждан к вопросам охраны водных ресурсов и экологической безопасности. Участие в ней дало возможность жителям Тюменской области проявить свою ответственность перед природой и активно включиться в сохранение экологической обстановки в регионе.

В Тюменской области забота о водных ресурсах остается на высоком уровне. Это подтвердила продуктивная работа активистов. В следующем году планируется привлечь еще больше жителей региона к активному участию в экологических инициативах и продолжить работу по охране водных ресурсов.