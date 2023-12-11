Тюменская компания Green Life откроет вторую очередь завода сублимированных продуктов. Новое производство в индустриальном парке «Боровский» будет запущено в 2024 году. Оно позволит увеличить мощности до 30 тонн готовой продукции в месяц, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Компания открыла производство в августе 2023 года. Инвестиции в проект составили 360 млн рублей, займ в размере 50 млн рублей предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области. Завод специализируется на выпуске сублимированных лесных ягод, грибов, овощей в порошках, слайсов, сублимированных продуктов питания, срок хранения которых может достигать 25 лет.

На данный момент его проектная мощность составляет 10 тонн готовой продукции из 100 тонн сырья в месяц. Увеличение мощности завода позволит компании выйти на иностранные рынки. Green Life рассматривает выход на новые международные рынки сбыта в Казахстан, Белоруссию, Монголию, Индию и Иран.

В декабре этого года в рамках работы Тюменского экспортного форума предприятие посетила делегация из Китая. Для гостей приготовили дегустацию сублимированных ягод и мороженого. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, экспортные процедуры, а также сертификацию продукции, необходимую для подтверждения соответствия стандартам китайского рынка.