Совет директоров ДШИ Тюменской области возглавила Ирина Кондратенко

При департаменте культуры Тюменской области создан региональный Совет директоров детских школ искусств. 20 декабря должно состоятся первое заседание Совета, на котором участники поделятся опытом, обсудят перспективные планы развития, сообщают в департаменте.

Совет директоров ДШИ будет способствовать укреплению связей в сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств. Кроме того, он станет площадкой для коллегиального решения масштабных задач.

Ирину Кондратенко, директора Боровской Детской школы искусств «Фантазия», выбрали председателем Совета. Из более 30 лет, которые Ирина Александровна работает в отрасли культуры, 18 лет она трудится в должности директора школы искусств. Именно под ее руководством Боровская ДШИ в 2017 году вошла в число 50 лучших детских школ искусств России. Школа и ее ученики неоднократно становились победителями и финалистами многих всероссийских конкурсов.

Опыт и профессионализм Ирины Кондратенко будут способствовать совершенствованию механизмов развития сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств Тюменской области, считают в региональном департаменте культуры.