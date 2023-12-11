Молодых медиков привлекают на работу в села Тюменской области

В Тюменской области появляется больше молодых специалистов в «сельской» медицине. Как сообщают в региональном департаменте здравоохранения, в этом году в село Голышманово приехали работать выпускники медицинских учебных учреждений. В областной больнице № 11 появилось три участковых терапевта, восемь медсестер и медбратьев и пять фельдшеров.

В числе новых медработников Юлия Голомёдова – участковый врач-терапевт. Она с отличием закончила Алтайский государственный медицинский университет. На участке молодого специалиста в Юргинском филиале 11-й больницы 2083 пациента. За время своей работы доктор провела 835 приёмов и несколько раз выезжала на дом к пациентам.

«Работа участкового терапевта на селе требует широкого спектра навыков и знаний, так как мы часто сталкиваемся с различными заболеваниями и состояниями пациентов. Важно уметь работать в условиях ограниченных ресурсов и часто приходится принимать быстрые решения. Также важно быть готовым к долгосрочной работе с одним и тем же сообществом, учитывая его особенности и потребности», – считает молодой врач.

Доктор уделяет большое внимание профилактическому консультированию пациентов, стремится обучить пациентов навыкам заботы о своем организме.