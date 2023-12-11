В Тюмени за один день хирурги-онкологи провели 11 операций

В Тюмени состоялся единый операционный день хирургов-онкологов. Это проект по взаимодействию хирургов-онкологов ведущих онкологических центров России и тюменского медицинского центра онкологии «Медицинский город», рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

За один день на базе тюменского Медгорода было выполнено 11 сложнейших операций. Пациентов избавили от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы.

Хирурги-онкологи выполняли операции в шести операционных одновременно. Два хирургических вмешательства были проведены малоинвазивным способом, с применением новейших видеоэндоскопических систем 3D-визуализации для проведения лапароскопии. Специалисты отметили высочайший уровень оснащения операционных головного онкологического учреждения Тюменской области.

Московские хирурги также высоко оценили профессионализм тюменских врачей, уровень подготовки и согласованности действий тюменского медицинского персонала.

Подобные проекты способствуют повышению уровня оказания онкологической помощи в Тюменской области, отметил главный врач МКМЦ «Медицинский город» профессор Расим Тамразов.